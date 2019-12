Reportaasi vuosien takaa: Saha toi pieneen kylään kansainvälisen meiningin – Martinniemen sahan alku, menestys ja loppu

Reportaasi on julkaistu Kalevassa 2.3.1987.

Martinniemessä kahdeksankymmentä vuotta toiminut saha on paitsi Suomen puuteollisuuden historiaa myös erottamaton osa Aarne ja Toini Järvisen, Paavo Uusitalon ja Helena Kumpulaisen eloa eilen ja tänään. Kun tukki on kulkenut läpi kylän sutjakasti, Aarnella, Toinilla, Paavolla ja Helenalla on mennyt hyvin. Kun maailma on kylläinen pohjoisen puusta, he saavat järjestää elämänsä sen mukaan, että "teollisuuden nykynäkymät eivät suosi sahoja ja nämä eivät ylipäätäänkään sovi yhtiön strategiaan".