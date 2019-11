Reportaasi vuosien takaa: Olin tuiskeessa turvallaan ja syvästi onneton – tällaista oli kokeilla putkessa hiihtämistä

Reportaasi putkessa hiihtämisestä on julkaistu Kalevassa 30.8.1997. Se julkaistaan nyt uudelleen Kalevan 120-vuotisjuhlan kunniaksi.



Hyvä on hiihtäjän hiihdellä, väitti Eino Leino aikoinaan. Minä en ole tuota uskonut, vaikka sympatisoin syvästi Suomen Runoilijaa. Umpihanki on tympäissyt erityisesti, sillä en Leinon tapaan halua koluta vihoviimeisintäkin korpimaata. Minulle on aina kelvannut koneella tehty latu, jos sekään.

Suoraan sanottuna ja mennen tullen myönnän, että inhoan suunnattomasti talviurheilusta vastenmielisintä, hiihtoa. Kummallista, että kaikista ihmisistä juuri minut pantiin testaamaan Vuokatin hiihtoputkea! Hyvä, kerron kaiken tuosta jäisestä tuubista kesäisen lämmön keskellä.