Ravintola-annos, paikallisista raaka-aineksista valmistettu tuote tai muu lähiruoka voi saada Arctic Food Lab -tuotemerkin. Kuva Sokeri-Jussin kievarista, joka on mukana hankkeessa. Kuva: Harri Tarvainen

Pohjoissuomalainen ruoka on saanut oman tuotemerkin. Taustalla on Oulu2026-kulttuuripääkaupunkiohjelma, jonka yhtenä osatoteuttajana on Arctic Food Lab. Ensimmäiset paikalliset, maakunnalliset tuotteet ovat saaneet jo tuotemerkkityyppisen leiman pakkauksiinsa.

– Leipähyllyillä kannattaa jo pitää silmät auki, toimitusjohtaja Piia Rantala-Korhonen vihjaa.