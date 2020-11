Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma kantaa huolta kansanterveydellisistä ongelmista, jotka voivat kasaantua koronaepidemian vuoksi. Arkistokuva. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Pohjois-Pohjanmaalla on siirrytty koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Tämä tarkoittaa muun muassa uusien suositusten tuloa voimaan. Aiheesta voit lukea lisää täältä.

Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma on huolissaan luonnollisesti koronatilanteesta ja sen kehittymisestä. Samalla hän kantaa huolta myös muista kansanterveydellisistä ongelmista.

Koronakriisin hoitoon jouduttu resursoimaan henkilöstöä ja todennäköisesti myös monien ihmisten uskallus hakeutua ei-kiireelliseen hoitoon on ollut epidemian aikana heikonlaista.

Tämä näkyy karulla tavalla esimerkiksi sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa, jonne on määrätty lokakuun loppuun mennessä noin 10 000 lähetettä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

– Pohjoispohjalaiset eivät ole jotenkin äkillisesti tervehtyneet, vaan enemmänkin kysynnän vähenemä kertoo siitä, että valitettavasti monet kansansairaudet ovat jäämässä koronakriisin vuoksi pimentoon, Luoma totesi keskiviikkona pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Luoma pelkää, että ongelmat kasaantuvat.

– Tämä voi johtaa siihen, että myöhemmässä vaiheessa kohtaamme muita kansanterveydellisiä haasteita.

Vaikka koronaepidemia on kiihtynyt Pohjois-Pohjanmaalla, ja erityisesti Oulussa, sairaalahoidossa ei syksyllä toistaiseksi ole ollut valtavaa ruuhkaa. THL:n tuoreimpien tietojen mukaan OYSin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa neljä koronapotilasta, joista yksi on tehohoidossa. Tehohoidettavia on viime viikkoina ollut vain yksittäisiä.

Koronatilanteen pahentuessa sairaalahoidolle voi olla entistä enemmän tarvetta. Luoman arvion mukaan tämä voi näkyä myös tehohoidon tarpeen kasvuna.

Muutettu kello 13.57: Päivitetty tuoreet tiedot sairaalahoidettavien määrästä.