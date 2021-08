Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 elokuvapalkinnon ehdokaselokuva on Ensilumi. Kuva: Sami Kuokkanen / Elokuvayhtiö Aamu

Viisi elokuvaa on valittu ehdolle kilpailemaan vuoden 2021 Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnosta. Tänään tiistaina julkistetut elokuvapalkinnon ehdokkaat tulevat viidestä Pohjoismaasta – Norjasta, Ruotsista, Islannista, Suomesta ja Tanskasta. Pohjolan arvostetuin ja tavoitelluin elokuvapalkinto jaetaan 18. kerran tänä vuonna.

Vuoden 2021 Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon Suomen ehdokas on Hamy Ramezanin ohjaama Ensilumi (Any Day Now). Ramezan on suomalais-iranilainen ohjaaja-käsikirjoittaja. Elokuvan on käsikirjoittanut Ramezan yhdessä Antti Rautavan kanssa, ja sen ovat tuottaneet Jussi Rantamäki sekä Emilia Haukka.