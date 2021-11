Pohjois-Pohjanmaa on nykyisin yksi elinvoimaisimmista maakunnista Suomessa. Maakunnan väestörakenne on myös erinomainen. Väkeä on ja tulee olemaan seuraavina vuosikymmeninä tasaisesti eri ikäryhmissä. Entisaikoinakin ikärakenne oli varsin tasapainoinen, sillä huolimatta korkeasta syntyvyydestä vastaavasti korkea kuolleisuus tasoitti ikäryhmiä.

Elämme parhaillaan yhteiskunnan nopeaa rakenteellista muutosta. Murrosten syklit vaikuttavat lyhyemmiltä, mitä lähemmäs tulemme nykyisyyttä. Viimeisen sadan vuoden perspektiivillä nähdään, kuinka valtavasta elinkeinojen ja yhteiskuntarakenteiden muutoksesta on ollut kyse.