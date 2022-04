Korona aiheuttaa muutoksia Oulun hyvinvointikeskusten toiminnassa. Perusterveydenhuolto on yhä kuormittunut koronatilanteen vuoksi pohjoisessa.

Hyvinvointikeskuksissa on jouduttu tekemään henkilöstösiirtoja, perumaan aikoja ja supistamaan palveluja koronan vuoksi, kertoo Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tiedotteessa.

Myös huhtikuun alusta lähtien suljettuna ollut sairaanhoitaja-chat on vielä ensi viikon kiinni.

Oulun Taskilan puhdistamon jätevedestä havaittiin jälleen edellisviikosta korkeampi määrä koronaviruksen geeniperimää. Koronaviruksen jätevesiseuranta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viikottainen tutkimus.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on perjantaina hoidettavana 14 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Määrä on pysynyt samana viime päivät.

Pohjoisen sairaaloissa enemmän koronapotilaita

Koko OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 158 THL:n perjantain lukujen mukaan. Määrä on 16 enemmän kuin pari päivää sitten. Tehohoidossa olevien koronapotilaiden määrä on seitsemän, mikä on yksi enemmän kuin pari päivää sitten.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa on erikoissairaanhoidossa 31 koronapotilasta, mikä on kaksi enemmän kuin pari päivää sitten. 120 koronapotilasta on perusterveydenhuollossa, mikä on 13 enemmän kuin keskiviikkona.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Suomessa on sairaalahoidossa 924 koronapotilasta, kertoo THL perjantaina. Määrä on 40 potilasta vähemmän kuin keskiviikkona.

Tehohoidossa on koko maassa 33 koronapotilasta, mikä on yhdeksän vähemmän kuin keskiviikkona.