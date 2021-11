Kuusamolainen suomenpystykorva Poju hälytti sairaskohtauksesta. Kuva: Sanna Ikonen

Kennelliitto myöntää neljälle pohjoissuomalaiselle koiralle Sankarikoiran arvonimen. Labradorinnoutaja Sylvi Haapajärveltä, karjalankarhukoira Ressu Torniosta, suomenpystykorva Poju Kuusamosta ja saksanpaimenkoira Japa Sallasta saavat arvostetun tunnustuksen.

Sankarikoiran arvon voi saada koira, joka on tehnyt todellisen uroteon. Koira on vaikuttanut merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut.