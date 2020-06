Infektiotautien ylilääkärin Markku Broasin mukaan tarkat alueelliset tiedot koronavirustartunnoista halutaan tietää, jotta saadaan selville millä alueilla liikkumista tulisi välttää. Kuva: Jussi Leinonen

Pohjoisen sairaanhoitopiireissä ollaan huolissaan Norrbottenin läänissä Pohjois-Ruotsissa vauhdilla leviävästä koronaviruksesta, kertoo STT:lle infektiotautien ylilääkäri Markku Broas Lapin sairaanhoitopiiristä.

Alueen koronavirustilanteen kartoittamiseksi Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit ovat pyytäneet Norrbottenista kuntakohtaisia tietoja koronavirukseen sairastuneista. Molemmat sairaanhoitopiirit ovat toukokuusta lähtien olleet tiiviissä yhteydessä Norrbottenin sairaanhoitopiirin tartuntatautiyksikön kanssa.

Norrbottenin maakunnassa on todettu viikon aikana yli 200 uutta tartuntaa.

– Erityisesti Jällivaaran alueella tautia on ollut todella merkittävästi ja se on aiheuttanut kuormitusta alueen terveydenhuollon yksiköihin sekä sairaaloihin, Broas sanoo.

Tarkat alueelliset tiedot koronavirustartunnoista halutaan tietää, jotta saadaan selville millä alueilla liikkumista tulisi välttää. Broasin mukaan aluekohtaista tietoa Pohjois-Ruotsista saadaan näillä näkymin ensi viikon alkupuolella.

Tieto toimitetaan myös sosiaali- ja terveysministeriöön. Ministeri Krista Kiurun esikunnasta ei lauantaina kommentoitu asiaa tarkemmin.

Toinen aalto mahdollinen

Broasin mukaan kaikkia turhia matkoja Ruotsiin tulisi välttää. Jos matka on pakollinen, tulisi huolehtia kahden viikon karanteenista.

– Täytyy muistaa, että tämä tauti on selvästi vaarallisempi kuin esimerkiksi influenssa, Broas toteaa.

Toisen aallon ehkäisyssä tärkeää on Broasin mukaan matkustuksen välttämisen lisäksi ihmisten ahkera testaaminen koronaviruksen varalta. Mitä nopeammin mahdolliset tartuttajat selvitetään, sitä vähemmän virus leviää.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella lähes viisikymmentä ihmistä on altistunut koronavirustartunnalle lyhyen ajan sisällä, tiedottivat alueen johtavat lääkärit perjantaina.

Varmistettuja tartuntoja on viimeisen kahden viikon ajalta vain muutamia, mutta nämä henkilöt ovat ehtineet altistaa kymmeniä muita. Tartuntaketjujen selvittelyssä on ilmennyt, että useamman taustalla on ostosmatka Ruotsin puolelle.

Lapin sairaanhoitopiirissä tilanne on toistaiseksi pysynyt rauhallisena.

Seitsemän uutta tartuntaa

Suomessa on todettu viimeksi kuluneen vuorokauden aikana seitsemän uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on todettu nyt 7 198.

Uusien tartuntojen määrä on pysytellyt viime viikot suunnilleen samalla tasolla. Viimeksi kuluneiden seitsemän päivän uusien tartuntojen määrä on 56. Sitä edeltäneiden seitsemän päivän aikana tartuntoja todettiin 55.

Sairaanhoitopiirit raportoivat toistaiseksi tautiin liittyvien kuolemien määrän sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Markku Broas kertoi Lapin tilanteesta lauantaina myös Ylellä.





