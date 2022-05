Suomessa on sairaalahoidossa 727 koronapotilasta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Määrä on 32 potilasta vähemmän kuin viikko sitten.

Tehohoidossa on koko maassa 22 koronapotilasta, saman verran kuin viikko sitten.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on perjantaina hoidettavana kuusi koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Potilasmäärä oli sama viikko sitten.

Koronaviruksen geeniperimää todettiin Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolla perjantain tuoreissa mittaustuloksissa selkeästi vähemmän THL:n koronaviruksen jätevesiseurannassa.



OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa koronapotilaita on yhteensä 113 THL:n perjantain lukujen mukaan. Heitä on kolme vähemmän kuin viikko sitten. Tehohoidossa ei ole lainkaan koronapotilaita.

OYSin erityisvastuualueen sairaaloissa erikoissairaanhoidossa on 38 koronapotilasta, eli seitsemän enemmän kuin pari päivää sitten. Perusterveydenhuollossa koronapotilaita on 75, heitä on seitsemän vähemmän kuin viikko sitten.

OYSin erityisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.