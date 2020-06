Pohjoisten alueiden maaherrat Ruotsista ja Norjasta sekä ylijohtajat Lapin ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastoista vetoavat, että rajaliikenne Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan välillä avattaisiin mahdollisimman pian.

Norja ja Suomi päättivät jo viime viikon lopulla höllentää maiden välisiä matkustusrajoituksia. Muita Pohjoismaita vakavamman epidemiatilanteen vuoksi Ruotsi jäi vielä höllennysten ulkopuolelle.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan Terttu Savolaisen viime perjantaille koolle kutsumassa etäkokouksessa pohjoisen alueen maaherrat ja ylijohtajat kävivät läpi oman maansa koronavirustilanteen ja sen hoitamisen valtion aluehallinnon näkökulmasta.

Kokous totesi, että epidemian vaikutukset ovat olleet pohjoisilla alueilla hyvin samanlaiset. Kokouksessa edustajat katsoivat, että tartuntojen määrä on vaihdellut kussakin maassa maakunnittain, eikä pohjoisessa ole koettu samanlaista tartuntamäärää kuin kunkin maan eteläisissä osissa.

Edustajien mukaan rajojen sulkeminen on vaikuttanut pohjoisilla alueilla monin tavoin: Matkailuelinkeino on kokenut raskaan iskun, työttömyys kasvanut ja talouden ennuste on huono. Lisäksi maiden välinen normaali asiointiliikkuvuus on ollut pysähdyksissä.

Tautitilanne huomioiden pohjoisten alueiden maaherrat ja ylijohtajat totesivat, että rajojen avaaminen on nyt tarpeen paikallisille asukkaille.

Maaherrat ja ylijohtajat toivovat, että alueelliset eroavaisuudet otettaisiin huomioon rajoituspäätöksiä tehtäessä ja rajaliikenne saataisiin auki.