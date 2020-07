Runsas hillavuosi on saanut marjastajat sankoin joukoin liikkeelle. Samalla eksymisten määrä on kasvanut viime päivinä merkittävästi. Lapin ja Oulun poliisin alueilla on ollut heinäkuussa jo 85 katoamistapausta, näistä suurin osa Oulun poliisin alueella.

Iso osa katoamisista liittyy hillastamiseen. Jängille eksyy joka päivä joku, pahimpina päivinä useita, kertoo ylikonstaapeli Jari Seppälä Lapin poliisista.