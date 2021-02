Kalevan toimittaja Henrik Ahola aloittaa lehtien yhteisessä toimittajaryhmässä lähiviikkoina ja Anja Harju myöhemmin tänä vuonna. Kuva: Linnea Ohtamaa

Kaleva ja Lapin Kansa haluavat lisätä pohjoisen Suomen ääntä valtakunnalliseen keskusteluun ja samalla parantaa lukijoidensa palvelua.

Lehdet ovat perustaneet toimituksiinsa yhteisen toimittajaryhmän, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa valtakunnan politiikan uutisointi näkökulmista, jotka ovat olennaisia pohjoissuomalaisten ihmisten elämässä. Politiikan lisäksi seurannassa ovat muun muassa talous ja investoinnit, turvallisuuteen ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät aiheet sekä arktisuus esimerkiksi luonnon, ilmaston, talouden tai tieteen näkökulmasta.

Pohjoisen asioihin keskittyvän toimittajaryhmän voimin Kaleva ja Lapin Kansa pystyvät entistä tarkemmin seuraamaan myös merkittäviä, pohjoissuomalaisten elämänmenoon vaikuttavia investointeja ja kehityskulkuja naapurimaidemme Ruotsin, Norjan ja Venäjän pohjoisosissa.

Toimittajaryhmään on nimetty kolme toimittajaa, Anja Harju ja Henrik Ahola Kalevasta ja Pekka Mauno Lapin Kansasta. Harjun ja Aholan työpisteet pysyvät edelleen Oulussa ja Maunon Rovaniemellä.

Kaikki kolme ovat kokeneita toimittajia, sillä heillä on monipuolista journalistista kokemusta yhteensä noin 90 työvuoden verran.

Lapin Kansan toimittaja Pekka Mauno on jo asettunut uuteen rooliinsa Rovaniemellä. Kuva: Jussi Leinonen

Anja Harju ja Henrik Ahola siirtyvät uuteen tehtävään Kalevan uutistuottajan paikalta. Ahola aloittaa uudessa työroolissaan maaliskuussa, Harju myöhemmin tänä vuonna.

Pekka Mauno on jo asettunut uuteen rooliinsa Rovaniemellä. Hänkin on työuransa aikana ollut monenlaisissa tehtävissä Lapin Kansan toimituksessa, suurimman osan työvuosistaan kuitenkin taloudesta kirjoittavana toimittajana.

Kalevan päätoimittajan Sanna Keskisen mukaan järjestelyllä halutaan lisätä taustoittavan ja syvälle asioihin sukeltavan journalismin määrää lehdissä. Tavoitteena on myös vahvistaa pohjoisen näkymistä ja kuulumista niin Kalevan ja Lapin Kansan levikkialueilla kuin valtakunnallisesti.

– Moni valtakunnallinen kehityskulku tai päätös näyttää täältä pohjoisesta katsottuna erilaiselta kuin pääkaupunkiseudulta. Haluamme edistää tämän ymmärryksen lisääntymistä.

Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen sanoo, että lehtien yhteinen toimittajaryhmä ryhtyy tekemään sisältöä, jota muut eivät tee ja joka vastaa lukijoiden tarpeeseen.

– Lapin Kansa ja Kaleva ovat mukana Lännen Mediassa, joka tuottaa lehdille tarpeellista valtakunnallista sisältöä. Molemmat pohjoisen maakuntalehdet pystyvät itse kattamaan paikallisten uutisten tarpeen, mutta näiden väliin on jäänyt tyhjä alue, jota paikkaamaan pohjoisten sisältöjen toimittajaryhmä on perustettu. Se pystyy avaamaan, miten isot valtakunnalliset ratkaisut vaikuttavat pohjoisen elinkeinoelämään ja ihmisiin.

– Pohjoinen ei ole sama kuin etelä. Pohjoinen on omaleimainen, monipuolinen ja mielenkiintoinen alue, jolla on omat erityistarpeensa vaikkapa pitkien etäisyyksien takia, luonnehtii pian uudessa roolissaan aloittava Henrik Ahola asioita, joita hän haluaa nostaa esille.

– Toivon, että voisin jutuissani kääntää etelän pohjoiseen, mutta en mustaa valkoiseksi. Vaikka olemme pohjoisen puolella, pitää meidän pystyä kertomaan myös negatiivisista asioista, Anja Harju sanoo.

– Uutiset valtakunnan politiikasta keskittyvät usein ruuhka-Suomeen. Me kerromme, mitä ne tarkoittavat juuri meille.

Pekka Maunon mielestä uutisten taustoittaminen jää kaikissa viestimissä liian vähälle. Tätä puutetta pohjoisen maakuntalehtien kolmikko ryhtyy omalta osaltaan paikkaamaan.

– Me kerromme kyllä, mitä on tapahtunut, mutta emme kerro miksi niin tapahtui. Yksittäisistä asioista on paljon tietoa, mutta meidän pitää pystyä selittämään mitä asioiden taustalla on, Mauno sanoo.