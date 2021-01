Maustetytöt Kaisa ja Anna Karjalainen Kuva: Maiju Pohjanheimo

Tämän vuoden Emma gaalassa on ehdolla useita artisteja Pohjois-Suomesta.

Eniten ehdokkuuksia on Vaalasta kotoisin olevalla Maustetytöillä. Bändin jäsenet ovat asuneet myös Oulussa ja heitä edustaa Hailuodossa asuvan Aki Roukalan Is this Art -levy-yhtiö.

Maustetytöilät ilmestyi viime vuonna toinen albumi Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä.

Oululainen Suvi Teräsniska on ehdokkaana Vuoden lasten albumi -kategoriassa levyllä Iltalauluja.

Hiljattain Yli-Iihin maailmalta muuttanut Virpi Räisänen, tuleva Oulun musiikkijuhlien toinen taiteellinen johtaja Jukka Perko, sekä rovaniemeläislähtöinen Outi Tarkiainen ovat ehdokkaana Vuoden klassisen musiikin albumi -palkinnon saajaksi. Albumilla ovat mukana myös Lapin kamariorkesteri ja John Storgårds.