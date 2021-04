Helsinki

Maanantain sateiden ennustetaan tulevan Pohjois-Suomessa lumena. Kuvituskuva arkistosta. Kuva: Jarmo Kontiainen

Alkavalle viikolle on luvassa matalapainetta ja lämpimiä kevätsäitä.

Yön aikana Euroopasta saapunut sadealue liikkuu maanantaina Suomen yli etelästä pohjoiseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuominen.

Maanantaina sateet saataneen Etelä- ja Länsi-Suomessa pääosin vetenä, mutta suunnilleen Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun päällä vesisade muuttuu lumisateeksi. Esimerkiksi Satakunnassa, Pohjanmaalla ja Kainuussa on maanantaina lumisateen takia voimassa varoitus huonosta ajokelistä.

Maanantai-illan aikana lumisateet saavuttavat Etelä-Lapin, mutta Pohjois-Lapissa lumisateita on luvassa vasta tiistai-iltana.

Lämpötilat voivat nousta Etelä-Suomessa paikoitellen yli kymmenen plusasteen

Maanantai on etenkin Etelä-Suomessa kohtuullisen lämmin päivä, sillä päivän ylimmät lämpötilat ovat kahdeksan ja kahdentoista plusasteen välillä.

– Kaakossa tulee huomenna olemaan Suomen lämpimimmät lukemat, sanoo Tuominen.

Ihan itärajan tuntumassa lämpötila voi nousta jopa neljääntoista plusasteeseen.

Varsinkin loppuviikkoa kohden sää on laajasti poutainen ja aurinkoinen.

Myös yölämpötilat ovat paikoitellen plussan puolella, mutta pakkasöitäkin on vielä tulossa.

Lunta on paikoin tavanomaista vähemmän

Tällä hetkellä Etelä- ja Länsi-Suomi ovat menettäneet lumihankensa, mutta valtaosa Suomesta on vielä hankien peittelemä. Pitkäaikaisiin tilastoihin verrattuna lunta on tavanomaisen verran tai sitä vähemmän. Tuomisen mukaan lunta on tavanomaista vähemmän niin Lapissa kuin Etelä-Suomessa.

Lumen sulamisen voi olettaa jatkuvan ensi viikolla. Tuomisen mukaan satava höttöinen lumi voi jopa edesauttaa lumen sulamista, kun höttölumi läpäisee hangen jäisen pinnan läpi ja sulattaa kovaa pintakerrosta.

Pelastuslaitos tiedotti sunnuntaina, että myös jäät heikkenevät nyt nopeasti.

– Jos jäälle lähtee, niin kannattaa olla tietoinen jään paksuudesta, että tietää kuinka paksulla jäällä tallustaa, kommentoi myös Tuominen.