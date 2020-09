Suomessa on THL:n lauantaina päivittämän koronakartan mukaan havaittu 64 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan varmistettuja tartuntoja on nyt 8 922.

Tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Pohjois-Suomessa uusia varmistettuja tartuntoja on tullut neljä lisää perjantaihin verrattuna. Tartunnoista kaksi on Pohjois-Pohjanmaalla ja kaksi Lapissa. Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista toinen on löytynyt Kuusamosta, jossa tartuntoja on nyt ollut kaikkiaan kahdeksan.

Oulussa uusia tartuntoja ei ole tullut. Niitä on aiemmin löytynyt kaikkiaan 115.

THL:n perjantaina päivittämien tietojen mukaan Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt 339 ihmistä. Sairaalahoidossa oli taudin vuoksi perjantaina 16 henkilöä, joista kolme oli tehohoidossa.