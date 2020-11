Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli lauantaina hoidettavana kahdeksan koronapotilasta. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomessa on kirjattu sunnuntaina 178 uutta koronavirustartuntaa. Niistä 20 on Pohjois-Suomessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja on rekisteröity 18 ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kaksi.

Pohjois-Suomen uudet tartunnat keskittyvät Oulun seudulle. Oulussa tautitartuntojen määrä kasvoi kymmenellä lauantain tilastoihin verrattuna. Nyt koronatapauksia on kirjattu kaupungissa yhteensä 316 epidemian alusta lähtien.

Kempeleessä tartuntamäärät ovat kasvaneet kolmella ja THL:n kirjaamien tartuntojen määrä on nyt 19.

Iissä, Raahessa, SIikajoella ja Nivalassa kirjattujen tartuntojen määrä kasvoi sunnuntaina yhdellä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on nyt kahdeksan henkilöä sairaalahoidossa koronavirustartunnan vuoksi.

Koronatartuntojen määrä 1.11. Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, joissa on yli viisi tautitapausta Oulu 315 Kempele 19 Ii 13 Nivala 13 Raahe 13 Reisjärvi 12 Kuusamo 9 Ylivieska 9 Siikajoki 6 Taivalkoski 6

Lapin ja Kainuun sairaanhoitopiireissä tartuntamäärät ovat pysyneet sunnuntaina edellispäivän kaltaisina. Lapissa tartuntoja on kirjattu yhteensä 178 ja Kainuussa 106.

Koko maassa on kirjattu tähän mennessä 16 291 koronatartuntaa.

Oulun kaupunki kertoi lauantaina, että Oulussa ja sen lähialueilla on vahvistettu tämän viikon aikana yhdeksän joukkoaltistumista.

Viimeisin tapaus on Oulun aikuislukiosta. Siellä altistuksen vuoksi on karanteenissa 12 ihmistä. Oulun seudulla on nyt yhteensä yli 300 henkilöä karanteenissa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan alueella ollaan yhä epidemian perustasolla. Keskeistä on nyt hillitä epidemian etenemistä.