Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan muutoksissa on kuultu metsästäjien toiveita. Kuva: Laura Seppä

Kiimarauhoituksen jälkeen alkavaa hirven metsästysaikaa aikaistetaan viikolla Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun maakunnissa. Valtioneuvosto päätti asiasta torstaina.

Muutoksella tehostetaan hirvieläinten metsästystä, parannetaan saalistiedon laatua ja vähennetään itämerennorpan metsästykseen liittyvää hallinnollista taakkaa.

Muutosten mukaan metsästyskausi alkaa ensi syksynä Pohjois-Suomen maakunnissa lokakuun ensimmäisenä lauantaina 2.10.

Lisäksi koiran käyttäminen on sallittua valkohäntäpeuran ja metsäkauriin metsästyksessä 1.2–15.2. sekä hirven metsästyksessä 1.1–15.1.

Myös saalisilmoitusvelvollisuuteen tehtiin pieniä muutoksia: jatkossa jokaisesta pyyntiluvanvaraisesta hirvieläimestä on ilmoitettava seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun eläin on tullut pyydystetyksi. Lisäksi saaliiksi pyydystetystä merihanhesta on tehtävä saalisilmoitus Suomen riistakeskukselle.

Jatkossa itämerennorpan metsästykseen ei enää vaadita pyyntilupaa. Norppaa voidaan metsästää alueellisen kiintiön puitteissa metsästysaikana.

– Metsästysasetukseen tehdyillä muutoksilla on haluttu tehdä metsästyksestä sujuvaa ja huomioida eri puolilla maata vaihtelevat sääolosuhteet. Luotan metsästäjien vastuulliseen ja eettisesti kestävään toimintaan, Leppä sanoo tiedotteessa.