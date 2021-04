Turvavälin pitäminen jatkossakin on ensiarvoisen tärkeää. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto muistuttaa alueen asukkaita, että kaupoissa ja palveluasioinnissa täytyy jatkossakin pitää huolta turvaväleistä ja käyttää maskeja.

Aluehallintovirasto korostaa tiedotteessaan, että tautiryppäät on saatu taltutettua, mutta niitä voi ilmaantua yllättävästi uudelleen Pohjois-Suomessa.

Rajoituksia ja suosituksia puretaan tällä hetkellä hallitusti valtioneuvoston exit-strategian mukaisesti. Alueelliset tiekartat rajoitusten asteittaisesta purkamisesta ovat tällä hetkellä valmisteilla Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen.

Aluehallintoviraston mukaan rokotukset jatkuvat ja etenevät hyvässä tahdissa. Toiveissa on, että kaikki yli 16-vuotiaat olisivat saaneet rokotteen elokuussa.

Pohjois-Pohjanmaa on tällä hetkellä epidemian perustasolla. Maakunnassa on voimassa kymmenen hengen kokoontumisrajoitus 2. toukokuuta asti. Kainuussa vastaava rajoitus on 20 henkilöä.

Aluehallintoviraston mukaan 50 hengen kokoontumisrajoitukseen palaamista voidaan harkita 3. toukokuuta alkaen, jos Pohjois-Suomen hyvä kehitys saa jatkoa.