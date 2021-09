Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo, että Suomessa on todettu 827 uutta koronavirustartuntaa. Lauantaina THL ei jostain syystä raportoinut tartuntamääristä, joten on ilmeistä, että sunnuntain varsin korkeassa luvussa on mukana myös lauantaina raportoimatta jääneitä tautitapauksia.

Pohjois-Pohjanmaalla uusia tautitapauksia on todettu 60. Niistä noin puolen (32) havaittiin Oulussa. Lisäksi tartuntoja oli Muhoksella (7), Siikajoella (6), Pudasjärvellä (6), Ylivieskassa (3), Raahessa (2), Iissä (1), Kalajoella (1), Kempeleessä (1) ja Kuusamossa (1).

Lapin sairaanhoitopiirissä uusia tautitapauksia oli kymmenen. Niistä yhdeksän oli Rovaniemellä ja yksi Kittilässä.

Länsi-Pohjassa uusia tartuntoja todettiin kolme, kaksi Torniossa ja yksi Tervolassa.

Kainuussa ei ollut uusia tartuntoja.