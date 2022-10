Sydänliiton Sydänturvallinen Suomi -verkkopalvelussa Suomen kunnat ja hyvinvointialueet on laitettu paremmuusjärjestykseen varautumisessa sydänpysähdystilanteisiin.



Oulu on sydänturvallisuudessa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella sijalla 27. Pohjois-Pohjanmaan sydänturvallisin kunta on Utajärvi, perää pitävät Lumijoki ja Raahe.

Oulussa on tällä hetkellä 204 rekisteröityä sydäniskuria eli defibrillaattoria. Lähimmät sydäniskurit voi paikantaa Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -sovelluksesta sekä defi.fi-palvelusta.

Maailman elvytyspäivä sunnuntaina

– Pohjois-Pohjanmaalla sydäniskureita on koko maan keskiarvoon verrattuna vähemmän. Toisaalta sydäniskureita on sijoiteltu keskiarvoa hieman paremmin alueille, joissa asuu paljon jo 65 vuotta täyttäneitä sekä sinne, minne ensihoidon saapuminen kestää kauimmin, kertoo Sydänliiton asiantuntija Mari Blek-Vehkaluoto.

Maailman elvytyspäivää vietetään ensi sunnuntaina 16. lokakuuta. Kansainvälisen teemapäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta maallikkoelvytyksen tärkeydestä sekä kannustaa harjoittelemaan elvytystaitoja.