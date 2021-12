Uudistus koskee koko sairaanhoitopiirin henkilöstöä. Arkistokuva leikkaussalista lokakuussa 2021. Kuva: Pekka Peura

Mistä organisaatiouudistuksessa on kyse, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) vs. johtaja Juha Korpelainen?

– Kyseessä on mittava uudistus. Sairaanhoitopiirin organisaatio on ollut yli kymmenen vuotta suunnilleen samanlainen ja siihen on tehty vain hyvin pieniä muutoksia. Painetta ja ajatuksia on ollut siihen suuntaan, että organisaatiota pitää muuttaa asiakaslähtöisemmäksi. Osaamiskeskukset ovat olleet ajatuksena pitempään.

– Muuttaahan tämä paljon asioita, yhdistää hajallaan olevia rakenteita ja tiivistää niitä potilaslähtöisesti. Esimerkiksi sydänkeskukseen keskittyy kaikki se toiminta, mikä liittyy sydänpotilaiden hoitoon. Lääketieteen erikoisalat jäävät sivummalle ja keskitytään potilaan hoitamiseen.