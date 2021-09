Koronarokotteen kattavuus kasvaa koko ajan myös toisen rokotteen osalta, minkä takia uuden koronastrategian mukaisesti rajoituksia aletaan purkaa ja yhteiskuntaa avata. Kuva: Vesa Joensuu

Hallituksen koronarajoitusten purkuaikeet otetaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ilolla vastaan. Piirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala sanoo, että hybridistrategian päivitystä on odotettu, koska tilanne on muuttunut selvästi keväästä.

– On aika päivittää pelisäännöt. Kuten hallitus totesi maanantaina, on saatava 80 prosentin toisen rokotuksen kattava rokotuskattavuus tai mahdollisuus kaikille halukkaille yli 12-vuotiaille ottaa rokotteet. Se oli hyvä linjaus, koska siinä on myös jouston varaa. Eli ei hirttäydytä siihen 80 prosenttiin.