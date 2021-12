Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on valittu Suomen Aktiivisin Työpaikka (SAT) -kilpailun finaaliin. Voittaja ratkeaa 13. tammikuuta järjestettävässä Urheilugaalassa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä henkilöstöliikuntaa organisoi päätoiminen terveysliikunnan suunnittelija. Perusteluina finaalipaikalle kerrotaan, että työ on pitkäjänteistä ja henkilöstöliikuntaa kehitetään yhdessä henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun kanssa. Sairaanhoitopiirissä toimii pitkään toiminut liikuttajaverkosto, joka luo henkeä koko työyhteisöön. Periaatteena on yksilöllinen lähestymistapa ja vastuullinen itsensä johtaminen.

Sairaanhoitopiiri ylläpitää vuotuista työhyvinvointikalenteria, josta löytyy kampanjat ja teemaviikot yksiköiden toimenpiteiden suunnittelun tueksi.

– Pitkäjänteisen työn tuloksena meille on muodostunut liikuntakulttuuri, jossa aktiivinen liikunta nähdään investointina niin johtamisessa kuin henkilöstössäkin. Työkyvyn ja työterveyden edistäminen on erittäin tärkeää, koska työ sairaalassa on vaativaa ja kuormittavaa sekä usein myös vuorotyötä, kommentoi PPSHP:n työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala.

SAT-raportin mukaan sairaanhoitopiirissä erityisen hyvällä mallilla on henkilöstöliikunnan johtaminen, tavoitteet ja resursointi, liikuntapalvelut ja henkilöstön aktivointi liikuntaan sekä liikunta-aktiivisuus. PPSHP:n tiedotteen mukaan noin 7 000 työntekijästä yli 35 prosenttia harrastaa työmatkaliikuntaa säännöllisesti.

Sairaanhoitopiirin lisäksi finaalissa ovat Sony Music Finland ja Lidl. Ehdokkaat on valinnut Suomen Olympiakomitean asiantuntijaraati. SAT-kartoituksen perusteella yhteistä ehdokkaille on pitkäjänteinen ja hyvin suunniteltu liikunnan ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen sekä uudenlaiset ja innovatiiviset ratkaisut henkilöstön liikunnan lisäämisessä.

