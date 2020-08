Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yt-neuvottelujen tavoitteena on etsiä toimintamallit, joilla henkilöstöresursseja kyetään kohdentamaan joustavasti ja nopeasti Oulun yliopistollisen sairaalan sisällä koronaepidemian aikana. Kuva: Kontiainen Jarmo

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on aloittanut yt-neuvottelut, sairaanhoitopiiri tiedottaa. Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Tuloksista on määrä ilmoittaa henkilöstölle 16. kesäkuuta.

Neuvottelujen taustalla on koronaepidemian Oulun yliopistolliselle sairaalalle asettamat haasteet. Tavoitteena on etsiä toimintamallit, joilla henkilöstöresursseja kyetään kohdentamaan joustavasti ja nopeasti Oulun yliopistollisen sairaalan sisällä koronaepidemian aikana. Sairaalassa on tärkeää säilyttää valmius koronapotilaiden hoitamiseen ja samalla ylläpitää mahdollisimman suuri osa kiireettömästä toiminnasta.

Riskinä on mittavan alijäämän muodostuminen vuoden 2020 tilinpäätökseen.

– Neuvottelujen yhtenä keskeisenä tavoitteena on hakea yhteisesti sovitut toimintamallit, joilla sairaanhoidollista toimintaa ja henkilöstöresursseja kyetään joustavasti ja nopeasti uudelleen kohdistamaan koronaepidemiaan varautumiseen ja potilaan hoitoon, sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen kertoo.

Nopeasti muuttuva epidemiatilanne tuo haasteita OYS:n toiminnan suunnitteluun. Kiireettömän toiminnan supistuminen ja laskutuksen väheneminen sekä kustannusten lisääntyminen vaikuttavat mittavasti sairaanhoitopiirin talouteen.

Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2020 tilinpäätös on 50 miljoonaa euroa alijäämäinen.