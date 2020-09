Pohjois-Pohjanmaalla eniten päästöjä syntyy maataloudesta, koska maakunta on suurin naudanlihan ja maidon tuottajamaakunta. Kuva: Vesa Joensuu

Missä syntyvät maakunnan suurimmat päästöt, projektipäällikkö Ritva Isomäki Pohjois-Pohjanmaan liitosta?

– Eniten päästöjä aiheutui maataloudesta, 29 prosenttia, tieliikenteestä 23 prosenttia ja kaukolämmöstä 14 prosenttia sekä sähkönkulutuksessa lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 11 prosenttia. Luvuissa näkyvät ne tosiasiat, että maakuntamme on Suomen suurin naudanlihan ja maidon tuottajamaakunta sekä se, että olemme pitkien etäisyyksien maakunta. Maakuntamme on myös Suomen johtava tuulivoimamaakunta, noin 40 prosenttia tuulivoimasta tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla. Hyödymme tuulisähkön tuottamisesta, sillä se lasketaan päästökompensaationa eli kokonaispäästöstä vähennettäväksi.

Miten päästöjä vähennetään?

– Ilmastonmuutos koskee meitä kaikkia ja kaikkia sektoreita. Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan toimia - niin suuria kuin pieniä, niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä vaikuttavia. Tärkeintä on yhteistyö, konkreettiset toimet ja niihin sitoutuminen. Näiden lisäksi tarvitaan resursseja toteutukseen. Ilmastotyön rahoitusmahdollisuuksia on useita EU:n vihreän kehityksen ohjelmasta aluekehitysrahoitukseen. Sijoittajien katse on ilmastovastuullisuudessa.