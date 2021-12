Suomessa on todettu perjantaina 2 079 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Sairaalahoidossa on koko maassa 319 koronapotilasta, joista 50 on tehohoidossa.

Koronapotilaita on viisi enemmän kuin keskiviikkona, tehohoidossa olevien määrä on noussut neljällä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 23 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on pysytellyt viime päivinä melko samalla tasolla, kertoo OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Hänen mukaansa OYSissa hoidettiin teho-osastolla perjantaina kuutta koronapotilasta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 212 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa havaittuja on 98.

Tartuntoja raportoitiin myös näissä kunnissa:

Haapajärvi 2

Haapavesi 8

Ii 3

Kalajoki 7

Kempele 12

Kuusamo 3

Kärsämäki 2

Liminka 11

Merijärvi 1

Muhos 3

Nivala 8

Oulainen 5

Pudasjärvi 3

Pyhäjoki 3

Raahe 16

Sievi 4

Siikajoki 6

Taivalkoski 3

Tyrnävä 7

Ylivieska 7

Kahden viime viikon aikana maassa on raportoitu noin 21 000 tartuntaa, mikä on yli 4 700 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Yhteensä Suomessa on todettu koko pandemian aikana yli 213 00 koronavirustartuntaa.

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on varmistettu neljä.

17.12. kello 13.11: Korjattu OYSin koronapotilasmäärä 23:ksi, lisätty tiedot tehohoidossa olevista OYSissa.