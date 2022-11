Hirvijahti on jatkunut Pohjois-Pohjanmaalla nyt kaksi kuukautta.

Kaikista luvista on Oulun riistakeskusalueella käytetty nyt 76 prosenttia. Se tarkoittaa yli 4000 kaadettua eläintä. Tästä noin puolet on aikuisia ja puolet vasoja. Huomioitavaa on, että yksi vasta vastaa puolta lupaa.