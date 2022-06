Metsäpeurahirvas (vasemmalla) ja porohirvas ottavat mittaa toisistaan. Arkistokuva Metsähallituksen metsäpeuraprojektilta. Kuva: Pekka Kilpeläinen

Metsäpeura-aidan suunnittelu alkaa Pohjois-Pohjanmaalla. Keväällä valmistui esiselvitysvaihe, jossa kartoitettiin mahdollisia aidan linjausalueita.

Metsäpeura-aita erottaisi porot ja metsäpeurat toisistaan poronhoitoalueen eteläisellä rajalla, mikä suojelisi metsäpeuran olemassaoloa. Vastaavanlainen aita on jo olemassa Kuhmon ja Suomussalmen rajalla.

Metsähallitus on aloittanut henkilöstön rekrytoinnin ja osallistava suunnittelutyö alkaa syksyllä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että aidan rakentaminen olisi vielä lyöty lukkoon. Maa- ja metsätalousministeriö tekee lopullisen päätöksen aidan toteutumisesta suunnitelmien pohjalta.

– Suunnittelualueen maisemarakenne on rikkonainen, joten yhtenäisen aitalinjauksen löytyminen voi olla hankalaa, erikoissuunnittelija Mikko Rautiainen Metsähallituksesta sanoo.

Aita olisi miljoonaluokan investointi

Nyt alkavassa suunnitteluvaiheessa kartoitetaan sitä, minne aita konkreettisesti voisi tulla.

Joka tapauksessa se sijoittuisi poronhoitoalueen etelärajan tuntumaan Puolangan ja Oulun Ylikiimingin välille. Pituutta sille tulisi noin 60–90 kilometriä. Mitä enemmän aidassa on aukkopaikkoja kuten portteja ja veräjiä, sitä heikompi on aidan teho.

Toteutuessaan metsäpeura-aita olisi miljoonaluokan investointi.

Metsäpeuroja elää vain Suomessa ja Venäjällä. Niitä on Suomessa nyt noin 2800 yksilöä, pääasiassa Kainuun ja Suomenselän alueilla. Pohjois-Pohjanmaan aidan suunnittelu on tullut ajankohtaiseksi, kun Suomenselän kanta on alkanut levittäytyä Oulujärven länsipuolelle ja kohti poronhoitoaluetta.

Poro ja metsäpeura voivat saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, joten lajit voivat sekoittua keskenään.

Kuhmon ja Suomussalmen raja-aita. Arkistokuva. Kuva: Laura Puikkonen/Metsähallitus

Juttua päivitetty kello 9.06. Tarkennettu erikoissuunnittelija Mikko Rautiaisen nimi ja titteli.