Mari-Leena Talvitie vaalivalvojaisissa ravintola Perlassa. Kuvituskuva. Kuva: Pekka Peura

Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi on maanantaisessa kokouksessa valittu oululainen kansanedustaja Mari-Leena Talvitie (kok.).

Kokouksessa valittiin puheenjohtajiston lisäksi maakuntahallitus sekä tarkastuslautakunta kuluvalle kuntavaalikaudelle 2021–2025.

Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin pyhäjärveläinen Jouni Jussinniemi (vas.), toiseksi varapuheenjohtajaksi Jarmo Haapaniemi (sd.) Kempeleestä ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi liminkalainen Tuomas Okkonen (ps.)

Maakuntahallituksen puheenjohtajaksi valittiin tyrnäväläinen Jussi Ylitalo (kesk.) ja varapuheenjohtajaksi oululainen Esa Aalto (vihr.).

Maakuntavaltuustossa on 75 paikkaa, yksi alkavaa 7000 asukasta kohden. Nämä jakautuvat puolueiden kesken kuntavaalituloksen perusteella. Keskustalla on tällä kaudella 27 paikkaa, kokoomuksella ja perussuomalaisilla molemmilla 12 paikkaa. Vasemmistoliitolla on yhdeksän, sosialidemokraateilla kahdeksan, vihreillä kuusi ja kristillisdemokraateilla yksi paikka.

Maakuntahallituksessa on 13 paikkaa. joista kuusi on keskustalla ja kokoomuksella sekä perussuomalaisilla molemmilla kaksi. Vasemmistoliitolla, sosialidemokraateilla ja vihreillä on kullakin yksi paikka.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin liminkalainen Kristian Ruotsalainen (kok.) ja varapuheenjohtajaksi pyhäntälainen Matti Leiviskä (kesk.).