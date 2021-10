Muun muassa Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen (kok.) valittiin maakuntavaltuustoon. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien edustajainkokous valitsi maanantaina maakuntavaltuuston kuntavaalikaudelle 2021–2025. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävässä valtuustossa on 75 jäsentä, jotka ovat edustamiensa kuntien valtuustojen jäseniä.

Maakuntavaltuustossa on 30 edustajaa Oulusta. Raahe sai 4 edustajaa, Kempele, Kuusamo ja Ylivieska kukin 3 edustajaa. Muut kunnat saivat kukin yksi tai kaksi edustajaa. Aiempaan kauteen verrattuna edustajia on yksi vähemmän. Perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta saa yhden edustajan jokaista alkavaa 7000 asukasta kohti. Laskelma perustuu kuntavaaleja edeltävän vuodenvaihteen väkilukuun.

Keskusta piti maakuntavaltuustossa suurimman puolueen asemansa kuntavaalien tuloksen perusteella. Keskustalla on valtuustossa 27 paikkaa. Kokoomuksella ja perussuomalaisilla molemmilla on valtuustossa 12 paikkaa. Vasemmistoliitolla on yhdeksän, sosialidemokraateilla kahdeksan, vihreillä kuusi ja kristillisdemokraateilla yksi paikka.

Valtuusto järjestäytyy 8. marraskuuta ja valitsee maakuntahallituksen. Maakuntahallitus jatkaa 13 jäsenen voimin.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen toimikaudet käynnistyvät normaalia myöhemmin, sillä koronapandemia viivästytti kuntavaaleja.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on Pohjois-Pohjanmaan 30 kunnan muodostama kuntayhtymä. Liiton tehtävinä ovat alueellinen kehittäminen, aluekehittämisohjelmien sekä EU-ohjelmien valmistelu ja laadinta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, maankäytön, liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä maakuntakaavoituksen viranomais- ja kehittämistehtävät, edunvalvonta ja maakunnan tunnetuksi tekeminen.

Alavieska

Anne Huttunen

Haapajärvi

Teija Myllylä

Haapavesi

Päivi Ollila

Hailuoto

Ahti Patokoski

Ii

Teijo Liedes, Helka Tapio

Kalajoki

Miika Heikkilä, Timo Suni

Kempele

Jarmo Haapaniemi, Pia Hanski, Sari Janatuinen

Kuusamo

Mika Flöjt, Tuula Mustonen, Mervi Tornberg-Karjalainen

Kärsämäki

Anne Ruha

Liminka

Tuomas Okkonen, Kristian Ruotsalainen

Lumijoki

Eino Jakkula

Merijärvi

Päivi Saukko

Muhos

Jaakko Latvanlehto, Pirkko Mattila

Nivala

Kimmo Korkiakoski, Matti Peltola

Oulainen

Mika Antikka, Tommi Oja

Oulu

Jamal Awad, Olli Heikkilä, Niilo Heinonen, Paavo J. Heinonen, Suvi Helanen, Paula Himanen, Anne Huotari, Jukka Huotari, Juha Hänninen, Jessi Jokelainen, Hanne-Mari Juntunen, Marja-Leena Kemppainen, Anna Koskela, Jari Laru, Anna-Kaisa Lepistö, Eveliina Leskelä, Jorma Leskelä, Joni Meriläinen, Risto Päkkilä, Merja Rasinkangas, Juha Richter, Jenna Simula, Pirjo Sirviö, Mari-Leena Talvitie, Erika Taube-Säkkinen, Kaarina Torro, Tytti Tuppurainen, Mikko Viitanen, Susa Vikeväkorva, Liisa Väisänen

Pudasjärvi

Olga Oinas-Panuma, Mirka Väyrynen

Pyhäjoki

Antti Tornberg

Pyhäjärvi

Jouni Jussinniemi

Pyhäntä

Matti Leiviskä

Raahe

Antero Aulakoski, Tiina Hanhikorpi, Katja Hänninen, Marko Salmela

Reisjärvi

Mikko Kinnunen

Sievi

Rami Rauhala

Siikajoki

Mikko Kinnunen

Siikalatva

Liisa Ojantakanen

Taivalkoski

Harri Karjalainen

Tyrnävä

Jari Matinolli

Utajärvi

Ahti Moilanen

Vaala

Jouko Roivainen

Ylivieska

Tarmo Hirvelä, Tiina Junttila, Tiia Kariniemi