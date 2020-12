Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevat suosituksia ja rajoituksia

Yli 10 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen on kielletty. Yksityistilaisuuksen järjestämistä ei suositella.

Voimassa on laaja etätyösuositus.

Kaikki yleisölle avoimet kuntien hallinnoimat julkiset tilat suositellaan suljettavaksi.

Maskisuositus on voimassa joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, kouluissa (yläkoulusta alkaen), yksityisten palveluntarjoajien tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa sekä työpaikoilla sisätiloissa. Maskisuositus on voimassa myös koronavirustestin näytteenottoon hakeutuessa ja ennen testituloksen valmistumista, jos kodin ulkopuolella on välttämätöntä liikkua.

18 vuottä täyttäneiden ryhmäharrastustoiminta keskeytetään ja harrastustoimintaa toteutetaan etänä, jos mahdollista.

Lasten ryhmäharrastuksessa alle 12-vuotiaiden harrastustoimintaa voi jatkaa harkinnan mukaan, 12--17-vuotiaiden harrastustoiminnan jatkamisessa käytettävä erityistä harkintaa. Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnan jatkumisen osalta kunnat tekevät lopulliset päätökset.

Lukiot, ammatilliset oppilaitokset, vapaan sivistystyön oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot toimivat etäopetuksessa.

Lähde: OYSkorona.fi