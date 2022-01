OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala. Arkistokuva. Kuva: Tiina Wallin

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina tarkastelemaan alueen koronatilannetta.

Ryhmä totesi, että vaikka tartuntoja on edelleen paljon, on sairaalakuormitus pysynyt maltillisena.

– Näyttää siltä, että alueella voimassa olleet rajoitukset ja suositukset ovat purreet toivotulla tavalla, ja olemme saaneet ostettua aikaa rokotusten etenemiselle. Nyt kun kolmaskin rokotuskierros alueella etenee hyvin, yhä harvempi koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut vaatii sairaalahoitoa, kommentoi OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala.

Koordinaatioryhmä totesi, että sairaalakuormituksen säilyessä maltillisena voidaan alueella voimassa olevia rajoituksia hallitusti purkaa.

Ryhmä päättikin suositella aluehallintovirastolle, että alueen ulkotiloissa tapahtuvia yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia rajoituksia tarkasteltaisi uudelleen. Tällä hetkellä osallistujamäärä on rajattu viiteen ja rajoitus on voimassa tammikuun loppuun asti.

Ryhmän tiedotteessa kerrotaan, että omikronvarianttia on Pohjois-Pohjanmaalla laajalti liikkeellä. Helposti tarttuvan muunnoksen myötä tartuntamäärät nousevat, mutta tauti sairastetaan pääosin hyvin lieväoireisena.

– Alueella voimassa olevat rajoitukset ja suositukset perustuvat siihen, mikä on välttämätöntä epidemian hillitsemiseksi. Kun sairaalahoidon tarve on maltillista, on myös rajoituksia perusteltua tarkastella uudelleen, Nevala toteaa.

– Tilannetta kuitenkin seurataan aktiivisesti ja uusia rajoituksia tai suosituksia voidaan asettaa, mikäli tilanne niin vaatii.

Juttua muokattu kello 18.21. Tekstissä väitettiin virheellisesti, että koordinaatioryhmä olisi suositellut aluehallintovirastolle kaikkien rajoitusten purkamista. Toistaiseksi se antoi kuitenkin suosittelun vain ulkotiloja koskevista rajoituksista.