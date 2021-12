Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 139 koronavirustartuntaa tiistaina, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Päiväkohtaiset tartuntamäärät ovat olleet viime viikkoina yhtä matalat vain harvakseltaan.

Koko maassa on todettu tiistaina 2714 koronatartuntaa. Sairaalahoidossa koko Suomen alueella on 309 potilasta, mikä on kaksi enemmän kuin eilen. Tehohoidon tarve ei ole kasvanut, vaan on edelleen 59.

OYSissa koronapotilaita on hoidossa 24, eli potilasmäärä on lisääntynyt eilisestä yhdellä.

Pohjois-Pohjanmaalla eniten tartuntoja on raportoitu Ouluun, 80 kappaletta. Toiseksi eniten tapauksia on Kempeleessä, jossa on todettu 16 päiväkohtaista tartuntaa.

Lisäksi tartuntoja on todettu seuraavissa kunnissa: