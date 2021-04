Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lieventää Pohjois-Pohjanmaalla sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön, tiedottaa avi.

Rajoituksella pyritään pitämään alue epidemian perustasolla.

Määräys on voimassa 12.4.–25.4.2021 ja se koskee kaikkia Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntia.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto huomioi päätöstä tehdessään Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatiotyöryhmän arvion tilanteesta ja suositukset torjuntatoimiksi. Pohjois-Pohjanmaan alue on 6.4.2021 palannut epidemian kiihtymisvaiheesta perustasolle. Rajoituksia täytyy kuitenkin lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä voidaan ennaltaehkäistä, tiedotteessa todetaan.

Joukkoaltistumisten ja koronatartuntojen leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontakteihin keskenään. Siksi tartunnan torjuntatoimista huolehtiminen yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokouksissa on välttämätöntä. Pitkittyneessä koronavirustilanteessa on hyvin tärkeää, että jokainen toimija ja yksittäinen ihminen noudattaa erityistä varovaisuutta ja huomioi viranomaisten antamat määräykset, suositukset ja ohjeet, jotta epidemiatilanne saadaan hallintaan, avi muistuttaa.