Turvetuotantoalue, jonka takana näkyy turvetta aumassa. Kuva: Kirsi Kalliokoski

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ryhtyy jakamaan turvetukia romutettavista turvetuotantokoneista, kertoo ELY-keskus tiedotteessaan.

Valtioneuvosto hyväksyi 27. tammikuuta asetuksen turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024. Asetus on voimassa 31. tammikuuta 2024 saakka.

Tukea voidaan myöntää muun muassa romutetuille mekaanisille keruuvaunuille, imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille sekä monille muille koneille.

Hakijalle voidaan myöntää tukea enintään 200 000 euroa. Tuen määrässä otetaan huomioon myös kolmen peräkkäisen verovuoden aikana myönnetyt tuet.

Tukea voi hakea, kun koneet on toimitettu romutukseen. Romutettavan koneen on oltava täysin toimintakuntoinen romutushetkellä.

Turvetuotantokoneiden romutustuen haun arvioidaan alkavan tänään tiistaina 8. helmikuuta. Hakeminen onnistuu aluehallinnon asiointipalvelussa.

Tiedotteen mukaan parhaillaan on valmisteilla myös turpeen noston siirtymäkauden tuki eli niin sanottu luopumistuki. Tavoitteena on helpottaa turvetuottajien asemaa turpeen tuotannon alasajovaiheen aikana vuonna 2022. Asetus on työ- ja elinkeinoministeriön jatkovalmistelussa ja sen arvioidaan tulevan voimaan kevään aikana.