Suomessa on raportoitu perjantaina 10 747 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa koko maassa on 665 koronapotilasta, joista 62 on tehohoidossa. Potilaiden kokonaismäärä on vähentynyt keskiviikosta 53:lla ja tehohoidossa olevien kahdella.

Perjantaina kerrottiin 25 uudesta koronaan liityvästä kuolemantapauksista.

Osa kotitesteissä löytyvistä tartunnoista jää puuttumaan virallisista luvuista.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uuden ohjeen mukaan terveydenhuoltoon tulee hakeutua koronatestiin vain poikkeustapauksissa. Oman kunnan käytännön voi tarkastaa oman kunnan terveydenhuollosta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu perjantaina 568 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa on 432.

Uudet koronatartunnat Pohjois-Pohjanmaalla

Alavieska 4

Haapajärvi 2

Haapavesi 4

Ii 1

Kalajoki 7

Kempele 32

Kuusamo 10

Kärsämäki 2

Liminka 20

Lumijoki 2

Muhos 5

Nivala 5

Oulainen 1

Oulu 432

Pudasjärvi 4

Pyhäjärvi 4

Pyhäntä 2

Raahe 19

Sievi 3

Siikajoki 3

Siikalatva 1

Tyrnävä 2

Vaala 2

Ylivieska 1

Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli perjantaina hoidettavana kahdeksan koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on yksi vähemmän kuin torstaina.

Kello 12.58 uutiseen päivitetty OYSin koronapotilaiden määrä.



Kello 12.50 juttuun lisätty koronaan liittyvien kuolemantapausten määrä.