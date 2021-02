Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu maanantaihin mennessä yhdeksän uutta koronavirustartuntaa. Tartunnoista viisi kirjattiin Oulussa, yksi Ylivieskassa, yksi Raahessa, yksi Kalajoella ja yksi Limingassa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on kirjattu koronaepidemian aikana 2 182 tartuntaa. Oulussa on todettu tähän mennessä epidemian aikana yhteensä 1642 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu kahdeksan uutta tartuntaa, joista neljä on kirjattu Rovaniemellä, kolme Kolarissa ja yksi Kemijärvellä. Lapissa tartuntoja on kirjattu nyt 440 tartuntaa.

Kainuussa uusia tartuntoja todettiin maanantaihin tultaessa seitsemän. Niistä kuusi on kirjattu Sotkamossa ja yksi Paltamossa. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ei kirjattu tänään uusia tartuntoja.

THL tilastoi maanantaina koko Suomessa 353 uutta koronavirustartuntaa.