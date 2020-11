Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhdeksän uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartunnoista seitsemän on Oulussa ja kaksi Limingassa.

Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntoja on todettu keväästä lähtien 535 kappaletta.

THL:n mukaan Kainuussa uusia tapauksia on raportoitu seitsemän enemmän, ne kaikki on Sotkamossa. Yhteensä Kainuussa koronatartuntoja on varmistettu 120 kappaletta keväästä lähtien.

Koko maassa on todettu 316 uutta koronatapausta, varmistettuja tautitapauksia on yhteensä 18 858 kappaletta.

Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 2 948 tartuntaa. Luku on 171 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuolloin raportoitiin 2 777 koronatartuntaa.