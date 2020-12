Me ja muut. Tämä vastakkainasettelu lienee seurannut ihmisiä lajimme aamuhämäristä asti. Olemme kokoontuneet perheiksi, heimoiksi ja kansoiksi, joihin kuuluvia ihmisiä yhdistävät jotkin tietyt asiat. Yhdistävä tekijä on voinut olla esimerkiksi sukulaisuus, maantieteellinen alue, kieli, ihonväri tai uskonto. Yksi tehokkaimmista yhdistäjistä on yhteinen uhka tai vihollinen – pelottava toiseus.

Nykyisin toiseutta rakennetaan esimerkiksi erilaisista yhteiskunnallisista tai etnisistä taustoista tulevien ihmisten välille. Rakennusaineina ovat sanat, ideologiat, stereotypiat, asenteet ja vaikkapa sosiaalisessa mediassa vilisevät meemit. Usein tämä tapahtuu huomaamatta: ihminen imee ympäristöstään siinä vallitsevia käsityksiä ja sijoittaa itsensä tiettyyn kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen lokeroon.