Suomessa on raportoitu perjantaina 9 582 uudesta koronatartunnasta, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koko maassa sairaalahoidossa on 672 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 61. Koronapotilaiden määrä on vähentynyt 28:lla keskiviikosta, jolloin valtakunnalliset luvut viimeksi raportoitiin.

Suomessa tehohoidossa on 61 koronapotilasta, määrä on kaksi enemmän kuin pari päivää sitten.

Koronaan liittyviä uusia kuolemantapauksia raportoitiin perjantaina 24

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana 12 koronapotilasta oyskorona-sivuston mukaan. Määrä on viisi vähemmän kuin torstaina.

Pohjois-Pohjanmaalla todettiin perjantaina 340 uutta koronatartuntaa, joista 212 on Oulussa.



Uusia koronatartuntoja Pohjois-Pohjanmaan kunnissa:

Haapajärvi 6

Haapavesi 6

Ii 7

Kalajoki 9

Kempele 19

Kuusamo 15

Liminka 12

Merijärvi 2

Muhos 4

Nivala 3

Oulainen 7

Oulu 212

Pudasjärvi 2

Pyhäjärvi 2

Pyhäntä 2

Raahe 8

Sievi 11

Siikajoki 6

Taivalkoski 2

Utajärvi 2

Ylivieska 3

Kello 12.39 juttuun on korjattu koko Suomen uusien tartuntojen määrä ja lisätty koronavirukseen liittyvät uudet kuolemantapaukset.