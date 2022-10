Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteisenä energiatalouden tutkimusprofessorina toimiva Maria Kopsakangas-Savolainen kertoo, että sähkön siirtämisessä ei synny Suomessa pullonkauloja. Niitä voi kuitenkin hänen mukaansa syntyä jatkossa, jos tuulivoiman määrä kasvaa pohjoisessa kovaa vauhtia. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professori Peter Lund on esittänyt, että Suomen sähkömarkkinat pitäisi jakaa kahteen hinta-alueeseen. Sen seurauksena sähkön tukkuhinta voisi laskea vesi- ja tuulivoimastaan tunnetussa Pohjois-Suomessa ja alueen kilpailukyky paranisi. Pohjoismaista Ruotsi, Norja ja Tanska on jaettu useampaan hinta-alueeseen. Lundin lisäksi ainakin Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtaja Pauli Harju on tuonut esille hinta-alueiden mahdollisuutta.

Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun yhteisenä energiatalouden tutkimusprofessorina toimiva Maria Kopsakangas-Savolainen kertoo, että on mahdollista jakaa Suomi useampaan hinta-alueeseen, mutta siitä saatavat hyödyt ja haitat eivät ole mustavalkoisia.