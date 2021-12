Pohjois-Pohjanmaalla on todettu perjantaina 269 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa THL. Tartuntoja on todettu useassa kunnassa.

Valtaosa eli 155 tapauksista on raportoitu Ouluun. Toiseksi eniten tartuntoja on Limingassa, jossa uusia tartuntoja on raportoitu 40.

Raahessa tartuntoja raportoitiin 14, Kempeleessä 13 ja Tyrnävällä 10.

Nivalassa tartuntoja todettiin 6, Pudasjärvellä 4, Lumijoella 3, Vaalassa 5, Siikajoella 5, Taivalkoskella 3 ja Ylivieskassa 2.

Kärsämäellä, Hailuodossa, Siikalatvalla ja Iissä on kussakin todettu perjantaina yksi uusi tartunta.

Koko Suomessa raportoitiin perjantaina 1496 koronavirustartuntaa.