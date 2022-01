Suomessa on todettu viikonlopun aikana 23325 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koko maassa sairaalahoidossa on 620 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 60. Viime perjantaista sairaalassa olevien koronapotilaiden määrä on noussut 112:lla. Tehohoidossa on viisi potilasta enemmän.

THL kertoi maanantaina 18 uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta Suomessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 1168 uutta tartuntaa. Näistä 894 on todettu Oulussa.

Koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden potilaiden määrä on noussut 25:een Oulun yliopistollisessa sairaalassa, selviää sairaanhoitopiirin ylläpitämältä Oyskorona-sivustolta. Perjantaina 7. tammikuuta OYSissa hoidossa oli 17 koronapotilasta.

Johtajaylilääkäri Terhi Nevalan mukaan maanantaina OYSissa oli tehohoidossa kaksi koronapotilasta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 82,2 prosenttia yli 12-vuotiaasta väestöstä on saanut kaksi rokotusannosta koronavirusta vastaan.

Tartuntoja on kirjattu Pohjois-Pohjanmaan kunnissa seuraavasti:

Alavieska 2

Haapajärvi 3

Haapavesi 5

Ii 3

Kalajoki 19

Kempele 46

Kuusamo 26

Kärsämäki 1

Liminka 13

Merijärvi 3

Muhos 3

Nivala 10

Oulu 894

Oulainen 12

Pudasjärvi 3

Pyhäjoki 1

Pyhäjärvi 5

Raahe 70

Sievi 4

Siikajoki 12

Siikalatva 3

Tyrnävä 9

Utajärvi 4

Vaala 1

Ylivieska 17

Taivalkosken kokonaistartuntamäärä laski THL:n tilastoissa maanantaina 10. tammikuuta yhdellä tapauksella.

Kello 13.53 juttuun on lisätty koronaan liittyvät kuolemantapaukset.



Kello 12.56 juttuun lisätty koko maassa sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä.

Kello 14.03: Lisätty OYSin tehohoidon potilasmäärä.