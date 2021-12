Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu kolmen päivän aikana 385 uutta koronavirustartuntaa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista. Koko maassa tartuntoja todettiin 3649.

Ouluun tartunnoista on merkitty 201. Toiseksi eniten raportoituja tapauksia on Raahessa, 62 kappaletta. Limingassa on todettu 26 uutta tartuntaa, Kempeleessä 24.

Tartuntoja on todettu myös seuraavissa kunnissa:

Haapajärvi +1

Haapavesi +1

Ii +1

Kalajoki +13

Kuusamo +10

Lumijoki +3

Muhos +5

Nivala +11

Oulainen +9

Pudasjärvi +1

Pyhäjoki +5

Siikajoki +6

Tyrnävä +4

Ylivieska +2

Sairaalahoidossa koko maassa on koronan vuoksi 307 potilasta, mikä on 13 enemmän kuin jouluaattona. Tehohoidon tarpeessa ei ole tapahtunut muutoksia: koko maassa on 59 koronan vuoksi tehohoidossa olevaa potilasta.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa 26 koronapotilasta, mikä on kolme enemmän kuin jouluaattona. Pohjois-Pohjanmaalla 87 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen, toisen annoksen saaneita on 81,6 prosenttia väestöstä.

Juttua muokattu klo 12.16: tarkennettu OYSin koronapotilaiden määrää.