Suomessa on tilastoitu tiistaihin mennessä 302 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä uusia tartuntoja on havaittu kahdeksan tapausta.

Pohjois-Pohjanmaan tapauksista viisi on havaittu Oulussa, kaksi Raahessa ja yksi Kalajoella. Yksi aiemmin Kuusamossa todettu tartuntatapaus vähennettiin kaupungin tartuntamääristä. Oulussa on todettu tähän mennessä 1602 koronavirustartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu neljä koronavirustartuntaa, joista kaksi on todettu Kemissä ja kaksi Torniossa. Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, joista kaksi uutta on todettu Rovaniemellä ja yksi Kolarissa.

Kainuun soten alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa, jotka kumpikin on havaittu Kajaanissa.

THL kertoo myös seitsemästä uudesta koronavirustautiin liittyvästä kuolemasta. Koronavirustautiin on kuollut Suomessa tähän mennessä 684 ihmistä.

Uutista päivitetty 14.31 tiedoilla tautiin kuolleiden määrästä.