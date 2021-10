Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että perjantaina Suomessa on todettu 562 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 116 tartuntaa, mikä on 527 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on koko maassa 122 koronapotilasta, tehohoidossa on 24 ihmistä koronan vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaalla yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotuksen 81,8 prosenttia ja toisen rokotuksen 66 prosenttia.

Uusia koronatartuntoja raportoitiin Pohjois-Pohjanmaalla 40. Oulussa tartuntoja oli 17 ja Pudasjärvellä yhdeksän. Kaksi tartuntaa todettiin Iissä, Kempeleessä, Pyhäjoella ja Siikajoella. Yksi tartunta löytyi Haapavedeltä, Kuusamosta, Limingasta, Nivalasta, Oulaisista ja Tyrnävältä.