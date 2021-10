Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo, että perjantaina Suomessa on todettu 562 uutta koronatartuntaa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 6 116 tartuntaa, mikä on 527 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa on koko maassa 122 koronapotilasta, tehohoidossa on 24 ihmistä koronan vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaalla yli 12-vuotiaista on saanut ensimmäisen rokotuksen 81,8 prosenttia ja toisen rokotuksen 66 prosenttia. Koko maassa kaksi koronarokoteannosta on saanut 70,7 prosenttia.

Uusia koronatartuntoja raportoitiin Pohjois-Pohjanmaalla 40. Oulussa tartuntoja oli 17 ja Pudasjärvellä yhdeksän. Kaksi tartuntaa todettiin Iissä, Kempeleessä, Pyhäjoella ja Siikajoella. Yksi tartunta löytyi Haapavedeltä, Kuusamosta, Limingasta, Nivalasta, Oulaisista ja Tyrnävältä.

Pudasjärven yläkoulu ja muita luokkia siirtyy etäopetukseen

Pudasjärvellä Hirsikampuksen kaikki 7-9-luokkalaiset ja luokka 6B sekä Kipinän koulun kaikki 4-6-luokkalaiset siirtyvät etäopetukseen ensi viikoksi.

Viikon aikana uusia sairastuneita on todettu Pudasjärvellä 33, mikä on enemmän kuin kaupungin kaikki aiemmat koronatartunnat yhteensä. Karanteenissa on noin 120 ihmistä. Eniten tartuntoja on rokottamattomien nuorten keskuudessa.

– Tartuntojen ja karanteenien vuoksi koulujen oppilaita ja henkilökuntaa on niin paljon poissa, että luokassa voi olla paikalla vain muutama oppilas. Esimerkiksi Kipinän koululla lähiopetuksessa olisi vain noin puolet oppilaista, kommentoi Pudasjärven opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa.

Juttuun lisätty kello 14.48 tietoa Pudasjärven tilanteesta.