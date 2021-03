Suomessa on todettu 588 uutta koronavirustartuntaa, tilastoi THL. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella uusia tartuntoja on kirjattu 26 kappaletta.

Pohjois-Pohjanmaan koronavirustartunnoista 19 on todettu Oulussa, kolme Pyhäjoella. Kuusamossa, Raahessa, Siikajoella ja Ylivieskassa on kirjattu yksittäisiä tartuntoja.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on todettu tähän mennessä yhteensä 2 573 koronavirustartuntaa. Oulussa tartuntoja on todettu yhteensä 1903 tartuntaa, Pyhäjoella 18 tartuntaa, Kuusamossa 29 tartuntaa, Raahessa 69 tartuntaa, Siikajoella 12 tartuntaa ja Ylivieskassa 84 tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, joista kaksi on kirjattu Kittilässä ja yksi Rovaniemellä. Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu tähän mennessä 549 tartuntaa.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tartuntoja. Kainuun Soten alueella kirjattujen koronavirustartuntojen määrä laski tiistaina yhdellä, kun Kajaanin tartunnoista vähennettiin yksi tapaus.

Koko maassa on todettu koronavirusepidemian aikana yhteensä 63 110 tartuntaa.