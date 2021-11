Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi torstaina 1 259 uudesta koronatartunnasta Suomessa. STT:n mukaan kysymyksessä on uutisseurannan korkein päiväkohtainen tartuntaluku koko koronaepidemian ajalta.

Torstaina on kerrottu kymmenestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 202 uutta koronatartuntaa. Oulussa uusia tartuntoja on todettu 110. Tartunnanjäljitys uhkaa nyt ruuhkautua Oulussa. Lisäksi jäljittäjille tulee paljon huolestuneiden kuntalaisten puheluita, jotka vievät aikaa itse jäljitystyöltä.

Jos koronatestistä on saanut positiivisen tuloksen, pitää jäädä kotiin odottamaan yhteydenottoa koronajäljityksestä. Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden mukaan yhteydenoton viive on nyt noin 1–2 vuorokautta eli tänään tartunnanjäljityksestä soitetaan tiistaina 16. marraskuuta otetuista näytteistä positiivisen tuloksen saaneille.

Ajankohtaista tietoa Oulun koronatilanteesta ja toimintaohjeet löytyvät sivulta kaupungin verkkosivuilta.

Raahessa todettiin torstaina 20 uutta koronatapausta, Iissä 14 ja Siikalatvalla 12. Kempeleessä tartuntoja on kahdeksan, Siikajoella seitsemän, Muhoksella sekä Sievissä kuusi. Limingassa on havaittu viisi uutta tartuntaa. Kuusamossa, Pyhännällä ja Ylivieskassa on kaikissa kolme tartuntaa. Yksi tartunta on Hailuodossa, Kalajoella ja Tyrnävällä.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana yhdeksän koronapotilasta oyskorona-verkkosivun mukaan. Määrä on sama kuin keskiviikkona.